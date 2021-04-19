Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi

19.04.2021 16:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak'ta yapılan gençlik ve spor yatırımlarını inceledi.

Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak'ta yapılan gençlik ve spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen spor yatırımlarını inceleyerek Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den bilgi aldı. Salonlardan havuzlara, havuzlardan gençlik merkezleri ve sahalara kadar birçok merkezin bitme aşamasına gelmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bugün Mamak'tayız. Salonlardan havuzlara, havuzlardan sahalara, gençlik merkezlerine kadar pek çok imzasını attığımız çalışmanın hamdolsun bitme aşamasına geldiğini gördük. Bu vesileyle Mamak Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Mamak'taki gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere, Mamak halkını tüm spor imkanlarımızdan, gençlik ve kültür merkezlerimizden en yüksek derecede faydalanmaya davet ediyorum. İnşa etmekte olduğumuz tesislerimiz Türkiye'nin en güzel ve en modern tesisleri olacak ve 7/24 Mamak halkına hizmet edecek. Bu hizmet çıtamızı belediyemizle iş birliği ile daha yukarılara taşıyacağız. Açılışını da birlikte gerçekleştirmek üzere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum " dedi.

Mamak Spor şehri oluyor

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Mamak'ta çalışmaları devam eden Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Altınevler Gençlik Merkezi, Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi Uyanık Kütüphane ve Dikimevi Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kasapoğlu'na Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, başkan yardımcıları eşlik etti. Heyetin ilk durağı Altınevler Gençlik Merkezi ve hemen yanında inşasına başlanan portatif havuz oldu. Yapımı yüzde 65 seviyesine ulaşan ve dış cephe kaplamaları ile ince işleri devam eden Gençlik Merkezi hakkında bilgi alan Kasapoğlu ardından 10x25 metre ebatlarında 140 santimetre derinlikte mahalleye kazandırılacak üstü ve yanları kapalı portatif yüzme havuzunun çalışmalarını inceledi. Yine inşası yüzde 60 seviyesine ulaşan Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi inşaatını gezen heyetin sonraki durağı Altıağaç Yüzme Havuzu oldu. Yapımı yüzde 20 seviyesine ulaşan ve zemin kat ve tavan döşemesin çalışmaları devam eden havuzda da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, önce geçtiğimiz aylarda Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi Uyanık Kütüphaneyi gezdi ardından da Dikimevi'nde çok fonksiyonel olarak tasarlanmış ve ince işleri devam eden Dikimevi Gençlik Merkezi'ni inceledi. Bakan Kasapoğlu ziyaretlerinde gençlerle de sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi.

"En büyük yatırım yarının büyüklerine"

Ziyaretlerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Köse de, "Gerçekten gençlik ve spora verilen önemi bildiğimiz için Sayın Bakanımızın bu ziyareti bizim için çok verimli oldu. Kıymetli zamanını ayırdılar. Mamak'ımızı bir spor şehri yapmayı hedefliyoruz. En büyük yatırımı yarının büyüklerine yaparak geleceğin donanımlı, dahi ve ufku açık insanlarına sosyal bireyler olabilmeleri için fırsat sunuyoruz. Biz bu güne kadarki çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik. Bu vizyonu gerçekleştirmeye hizmet edecek nice hizmetleri kazandırdık. Aynı heyecanla yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu tesisler, Mamak'ımız için bir kazanç olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı için ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, Yüzme, Mamak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Mamak'ın gençlik ve spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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