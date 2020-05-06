Bakan Kasapoğlu: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC Kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Mayıs, 2 olanlar 7 Mayıs, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek. Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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