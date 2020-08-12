Bakan Kasapoğlu, Mehmet Sepil'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Mehmet Sepil'in başarıyla yürüttüğü bu önemli görevi, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum."