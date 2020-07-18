Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi. Esnaf ziyareti yapan Kasapoğlu, tarihi Kula evlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu sabah Kula'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Kasapoğlu, esnafla sohbet ederken, tarihi Kula evlerini de gezerek, çocukluk anılarını tazeledi. Tarihi evinde yaptığı restorasyon çalışmaları ile evinin bir bölümünü kafeteryaya çeviren, Zabun Hoca olarak da tanınan emekli öğretmen ve rehber Hüseyin Zabun'u da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Zabun Hoca ile bir süre sohbet etti. Zabun Hoca'nın Kula'nın tanıtımı için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Kula'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan yerli otomobil fabrikasının temel atma törenine katılmak üzere Kula'dan ayrıldı.Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti ile tarihi evleri ziyaret programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve eşi Emine Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve eşi Betül Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve eşi Sabriye Baytok ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer eşlik etti.

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Mehmet Kasapoğlu, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da - Son Dakika

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20:09
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