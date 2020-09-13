Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andıİSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabri başında andı.

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı

İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabri başında andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ı vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabrini ziyaret ederek andı. Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29'uncu yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı

Mehmet Kasapoğlu, Metin Oktay, Galatasaray, Bakan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı - Son Dakika Spor

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