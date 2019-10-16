Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu milli atıcı Cevat Karagöl'ü tebrik etti
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu milli atıcı Cevat Karagöl'ü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli atıcı Cevat Karagöl'ü tebrik etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu milli atıcı Cevat Karagöl'ü tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü bir mesaj yayımlayarak tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutluyorum. Milli sporcumuzun bu başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Cevat Karagöl'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Dünya Şampiyonası, Avustralya, Karagöl, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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