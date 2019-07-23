Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin Süzen'i tebrik etti
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10. Avrupa
İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya
'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan milli atlet Yasin Süzen için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen kardeşimi canı gönülden tebrik ederim. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Almanya'da da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz bağlığını gören vatandaşlar dehşete düştü!