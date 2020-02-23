Bakan Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sevilla Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:38 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sevilla Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma hakkı elde eden Yavuz Ağralı'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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