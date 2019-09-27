Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu milli atletleri arayarak moral verdi
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Bakan Kasapoğlu milli atletleri arayarak moral verdi

56 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak olan 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefon görüşerek başarı dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu milli atletleri arayarak moral verdi, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak olan 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefon görüşerek başarı dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek milli sporculara destek verdi.

Şampiyonada yer alan Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

"Şampiyona öncesinde her biriniz çok büyük emekler sarf ederek zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiniz" diyen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Atletizm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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