Bakan Kasapoğlu, milli atletlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, milli atletlerle bir araya geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden atletler ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak "Büyük Atatürk Koşusu"nda geçmiş yıllarda madalya kazanan milli atletleri, kahvaltıda konuk etti.

Bakan Kasapoğlu, milli atletlerle bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden atletler ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak "Büyük Atatürk Koşusu"nda geçmiş yıllarda madalya kazanan milli atletleri, kahvaltıda konuk etti.Bakanlık merkez binadaki kabule Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, genel müdür yardımcısı Murat Kocakaya, farklı disiplinlinlerde milli formayı giymiş veteran sporcular ve milli atlet Ramil Guliyev de katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmaya " Türkiye'ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." diyerek başladı.

Birlikteliklerin devam edeceğine vurgu yapan Kasapoğlu, "Atletizm bildiğiniz gibi temel branş. Son yıllarda atletizmde yakaladığımız başarılar bizi çok mutlu ediyor. Başarı yolculuğunda ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyoruz. Büyüklerimiz olmasaydı başaramazdık. Tüm gençlerimize büyüklerimizle olan iletişimin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu başarılarda herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizi sporda son yıllarda çok ileri noktalara taşıdı. Bugün atletizmde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor. Bu noktalara kolay gelinmediğinin farkındayız. Başarıya giden bu yolda bir olduğumuzun, sizlerle olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Atletizme ilginin her geçen gün artması bizim için çok sevindirici."

Son dönemdeki şampiyonalarda alınan başarıların önemli olduğunu ancak başarıyı devam ettirmenin çok daha önem arz ettiğini anlatan Kasapoğlu, "Bugün adeta yıldızlar karmasıyla beraberiz. Buradaki Türkiye tablosunu görmek çok önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sizler pistte koşarken 81 milyonun yüreği sizlerle atıyor. Sizler şanlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi. Milli iradenin Ankara'da vücut bulması ayrıca önemli. 100. yılındaki Büyük Atatürk Koşusu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki atletizm pistinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bilgisini veren Kasapoğlu, "Bunlar hep gelecek için sporlar için aziz milleti sevindirecek sporcularımız için. En modern tesisler ülkemizde." diyerek sözlerini tamamladı.

Eski federasyon başkanlarından Mehmet Yurdadön, toplantıda söz alarak, "Koşunun yeniden eski parkura alınmasını rica ediyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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