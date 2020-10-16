Bakan Kasapoğlu, milli boksörleri ziyaret etti - KASTAMONU - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlanan Erkek Boks Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, antrenör ve sporcularla sohbet etti, kamp alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, Kastamonu'nun spor altyapısının güçlü olduğunu söyledi.

Bu altyapıyı daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kasapoğlu, "Gerek Kastamonu merkezi gerekse ilçelerimizde futboluyla, basketboluyla, salonlarıyla, tenisiyle, havuzuyla ciddi bir hamleyi yeniden başlatmış olduk. İnanıyoruz ki Kastamonu'nun dört bir tarafından yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını inşallah en güçlü şekilde hazırlayacağız. Onlar da ülkemizi, milletimizi alınlarının akıyla temsil edecek. Gençlik bizim en büyük umudumuz, en büyük gücümüz." dedi.

Gençler için yeni fırsatları ortaya koyma adına Kastamonu Üniversitesini ziyaret ettiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitemizdeki çalışmalara destek verme ve ortak projeler geliştirme noktasında görüşmelerimiz oldu. Onun yanında inşa ettiğimiz yurtlarımızda hemen hemen sona gelindiğini memnuniyetle tespit ettik. İnşallah yurt kapasitemizi Türkiye'nin dört bir yanında artırdığımız gibi Kastamonu'da da çok çok daha yukarılara taşımanın haklı heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bunlarla birlikte İçişleri Bakanlığına ait olan kamp tesisini ziyaret ettik. Ulusal ve uluslararası çapta olimpiyat hazırlık merkezini tüm eklentileriyle birlikte Kastamonu'ya kazandırıyoruz önümüzdeki günlerde inşallah. Proje çalışmalarımız tamamlandı, ihale çalışmalarıyla aşama aşama yine ülkemizin, milletimizin ve uluslararası spor camiasının gençlik kampı olarak hizmetinde olacak. Çok stratejik bir yatırım, şimdiden Kastamonu'muza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, Erkek Boks Milli Takımı'nın müsabakalarda Türkiye ve Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirerek, "Bugün bir araya geldiğimiz gençlerimize sözümüz oldu, onları Ankara'da ağırlayacağız. Onlarla tekrar buluşacağız ve inşallah ülkemizin yarınlara yürüyüşü tüm ülkede olduğu gibi Kastamonu'da da bir ve beraber olarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kamp merkezi çalışanlarıyla da sohbet eden Kasapoğlu, buradaki programının ardından kentten ayrıldı.