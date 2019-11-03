Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı

Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ile Ankara'da yapılan yetenek testleri sonucunda ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun değerlendirmesiyle 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı kutluyorum. Olimpiyat tarihimizde bir ilki gerçekleştiren milli sporcularımızın elde ettiği başarıyı Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 22:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]