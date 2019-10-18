Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri ağırladı

Milli cimnastikçileri makamında ağırlayan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2020 Tokyo'da, Türkiye'nin mührünü hep birlikte vuracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, halka aleti finalinde şampiyon olarak altın madalya kazanan ve bu alanda ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçen İbrahim Çolak'ı, yine aynı şampiyonada dünya ikincisi olan Ahmet Önder, olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı'nı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün, 'Türkiye kazandı' diye haykırabiliyorsak bunda şüphesiz sporcuların da payı var" ifadelerini kullandı.

"CİMNASTİK ÖNEM VERDİĞİMİZ 4 ANA BRANŞTAN BİRİSİ"

Milli sporcuların başarılarından sonra yarınlara ümitle baktığını dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu süreci çok güzel bir zamanlamayla, önemli başarılarla tamamladınız. Önemli bir mutluluğu yaşattınız. Bundan sonra çok daha büyük başarılan geleceğine inanıyorum. Çok anlamlı bir ilki yaşattınız. Yarınlar adına da ümitlerimiz, umutlarımız pekişti ve heyecanımız arttı Çocuklarımıza önemli bir rol model oldunuz. Bunu sürdürüp hep birlikte ileriye taşıyacağız. Bizlerin de bakanlık olarak sizler gibi daha çok sporcu yetiştirtmek için projelerimiz var. Cimnastik önem verdiğimiz 4 ana branştan birisi. Bunun içinde tüm hakkımızın bu tesislere erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımız var. Çok önemli başarıları yakaladık tesisleşme noktasında" şeklinde konuştu.

"HEM SAHADA HEM MASADA KAZANAN BİR TÜRKİYE'YE ERİŞTİK"

Sporunun gücünü topluma anlatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Daha çok insanı spor ile buluşturmamız için sporun bir sevgi unsuru olduğunu anlatmamız lazım. Bunlarla ilgili bakanlık olarak çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı daha ileri taşımamız lazım. Spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Sizler gibi arkadaşlarımızın sayılarını arttırmak için hepimizin üstüne görevler düşüyor. Tüm toplumu spora yönlendirme noktasında siz sporcularımızın da desteklerini bekliyorum. Sizlerin varlığınız bizler için önemli. Ülkemiz geleceğe sizlerle yürüyecek. Sizlerin heyecanı, motivasyonu ve inancı bizlere güç katacak. Sporcularımızın Mehmetçiğimize gönderdiği selamlar yerine ulaştı. Bugün, 'Türkiye kazandı' diye haykırabiliyorsak bunda şüphesiz sizlerin de payı var. Başta Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlılığı, kahraman askerimizin cesareti ve gayreti, milletimizin feraseti ve basireti ile birlikte siz sporcuların da desteği ile bu güzel tabloyu oluşturdu. Hem sahada hem masada kazanan bir Türkiye'ye eriştik. Ne istediğini bilen ve alan bir ülkemiz var. Sizler saha da mücadele ettiniz. Mehmetçiğimiz canı pahasına mücadele etti. Ortak bir alın teri var. Hepimizi bu ortak noktada buluşturan da Türkiye sevdasıdır. Bu Türkiye sevdası, tüm engelleri aştıracak güçte bir sevda. Gençlerimizi bu aşkla yetiştirip yarınlara taşıyacağız. Her alanda güçlü Türkiye'ye hep birlikte yürüyeceğiz."

"2020 TOKYO'DA, TÜRKİYE'NİN MÜHRÜNÜ HEP BİRLİKTE VURACAĞIZ"

Tokyo 2020 sürecinin önemli olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda bu süreci konuştuk. Tokyo süreci için ne gerekiyorsa tüm talepleriniz, ihtiyaçlar ve ortaya çıkan sıkıntıların çözülmesi konularını birlikte aşacağız ve destekleyeceğiz. Birlikte omuz omuza 2020 Tokyo'da, Türkiye'nin mührünü hep birlikte vuracağız. Potansiyelinizin ve gücünüzün farkındayız. Bizlere bu sevinci yaşattığınız için alnınızdan öpüyorum. Ailelerinizi katkısı ve yönlendirmesi sebebi ile de tebrik ediyorum. Hocalarımızı, federasyonumuzu, çalışma arkadaşlarımızı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)