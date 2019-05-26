Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

8 saat önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası çiftler kategorisinde, gümüş madalya kazanan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası çiftler kategorisinde,  gümüş madalya kazanan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u tebrik etti.
24-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde milli sporcularımız Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş çifti gümüş madalya kazandı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçen bu başarı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u kutluyorum. Türkiye'ye 'Büyükler Kategorisi'nde ilk madalyasını kazandıran milli sporcularımızın bu kıymetli başarısı bizlere bir kez daha gururlandırdı. İnanıyorum ki her başarı sporcularımız için bir başlangıç olacak. Uluslararası arenada kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm cimnastik camiasını tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum."
 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:01 Kaynak: DHA
Avrupa, Mehmet Kasapoğlu, Spor
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