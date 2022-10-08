Bakan Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti

08.10.2022 11:14
Bakan Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan millileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya alarak kariyerlerine yeni başarılar ekleyen millilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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