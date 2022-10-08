Bakan Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan millileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Kaynak: AA

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