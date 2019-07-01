Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti
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Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

6 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'i makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'i makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, milli sporcuların yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve beraberindeki heyet de yer aldı.
Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak Dünya Eskrim Şampiyonası için başarı temennisinde bulundu.
Kasapoğlu, Bakanlık olarak her zaman sporcuların yanlarında olduklarını belirterek, "Sporcularımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde edinecekleri tecrübeler hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Kasapoğlu'na milli sporcular kılıç hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:23 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Erbil, Güncel
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