Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti
19.12.2020 10:59
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Dünya Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum."
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