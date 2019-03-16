Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Milli Haltercileri Kutladı

Bakan Kasapoğlu, Milli Haltercileri Kutladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Milli Haltercileri Kutladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum." ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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