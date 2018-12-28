Bakan Kasapoğlu Milli Hentbolcuları Kabul Etti
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanda mücadele edecek olan U17 ve U19 Kadın Hentbol Milli Takımlarıyla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Şampiyonası İkinci Klasmanda mücadele edecek olan U17 ve U19 Kadın Hentbol Milli Takımlarıyla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen kabulde Bakan Kasapoğlu, sporcuların kamptaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere he türlü imkanları sağlayacağız. Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam" şeklinde konuştu.
Gelecek müsabakalar hakkında da sporcular ve antrenörlerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:48 Kaynak: DHA
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