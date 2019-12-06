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Bakan Kasapoğlu, milli judocuları ağırladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mili judocuları makamında ağırladı.

Bakan Kasapoğlu, milli judocuları ağırladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mili judocuları makamında ağırladı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, judonun hem performans hem de popülarite konusundaki yükselişinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan Ümit Milli Judo Takımı'nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Gözlerinizdeki o inancı görüyorum" ifadelerini kullandı.

"JUDOMUZUN YÜKSELİŞİ MUTLULUK KAYNAĞI"

Sporcular ile buluşmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizi temsil edip, bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Bizleri mutlu ettiniz. Bizler sizler için varız. Olimpiyat yolunda sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Sizleri olimpiyatlara hazırlama yolunda yoğun bir çabamız var. Bunu daha güzel başarılarla taçlandırmak adına iş birliğimizi çok daha güçlü tutacağız. Judo, Japonya'da doğdu ve tüm dünyaya oradan yayılan bir spor. Nezaket anlamına geliyor. Sizler sporcular olarak nezaketinizle örnek temsil eden arkadaşlarımızsınız. Bu sporun bir de sanat özelliği var. Sizleri hem sporcu hem sanatçı olarak görüyoruz. İkisinin bir arada olması sık değildir. Bu sebepten branşınız ayrı önem taşıyor. Judomuzun hem performans grafiği noktasında hem de popülarite konusundaki yükselişi apayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı. Bunun yanında bir dövüş sanatı. Bizler her branşta olduğu gibi judoda iddiamızı, heyecanımızı daha yukarı taşıyoruz. Yaşattığınız sevinçler ve başarılar bizler için çok önemli. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu başarıları el birliği ile daha yukarı taşıyacağız. Uluslararası müsabakalarda, Tokyo'da olimpiyata katılım sayımızı arttıracağız. Olimpiyatlarda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Gözlerinizdeki o inancı görüyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu'na, Judo Milli Takımı forması hediye edildi.

Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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