Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu milli judocuları ve milli atleti tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu milli judocuları ve milli atleti tebrik etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan mili sporcular ile Avrupa rekoru kıran milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu milli judocuları ve milli atleti tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan mili sporcular ile Avrupa rekoru kıran milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile Gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başta kıymetli aileleri olmak üzere sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Millilerimize bundan sonraki tüm müsabakalarda başarılar diliyorum."

MİLLİ ATLET KAAN KİGEN ÖZBİLEN'E TEBRİK

Bakan Kasaoğlu ayrıca Valencia maratonunda Avrupa rekoru kıran milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i de tebrik etti. Eski Avrupa Kros şampiyonu milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekorunu kırdı. 33 yaşındaki Özbilen, maratonu 2.04: 16'lık dereceyle tamamlayarak Mo Farah'ın 2: 05: 11'lik Avrupa maraton rekorunu yaklaşık bir dakika geliştirdi. Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek Avrupa rekorunu kıran Kaan Kigen Özbilen'i tebrik ediyorum.  Milli sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını uluslararası arenada bir kez daha göstererek göğsümüzü kabarttı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Bora Füzesi, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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