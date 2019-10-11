Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

20 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin akbil okutarak vapura binmeleri Vapurdan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy vapur iskelesinden Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleri Gençlik ve Spor...

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Vapurdan görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy vapur iskelesinden Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

Stad önünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin karşılanması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Arnavutluk maçını izlemek üzere Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına geldi.

Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

Mehmet Kasapoğlu, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:31 Kaynak: AA
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