Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu milli maçta
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu milli maçta

Bakan Kasapoğlu milli maçta

1 saat önce

- Bakan Kasapoğlu milli maçtaİSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı maç için stada geldi.

- Bakan Kasapoğlu milli maçta

İSTANBUL - Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı maç için stada geldi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşma için stada gelen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra protokol tribününe geçti.

Bakan Kasapoğlu milli maçta

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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