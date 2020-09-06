Bakan Kasapoğlu, milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i kutladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamlayan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Genç pilotumuz her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ayhancan Güven'in bundan sonraki spor hayatında da önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Milli sporcumuzun bu önemli derecesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."