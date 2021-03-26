Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı
26.03.2021 16:16
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik sporcu Korhan Yamaç'ın vefat eden eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katılarak milli sporcuya taziyede bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik sporcu Korhan Yamaç'ın vefat eden eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katılarak milli sporcuya taziyede bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları tarihinde atıcılıkta ülkemize tarihi başarılar kazandıran milli sporcu Korhan Yamaç'ın vefat eden eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katıldı. Bakan Kasapoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Emel Yamaç'ın cenazesinde milli sporcuya baş sağlığı dileğinde bulundu.
Emel Yamaç'ın cenazesi, Ankara Karşıyaka
Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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