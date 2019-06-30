Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları kutladı

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Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız