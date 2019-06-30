Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları kutladı
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Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları kutladı

6 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları kutladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın ellerinden geleni yaptığına inancım tam. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:36 Kaynak: AA
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