Son dakika haber: SPOR Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı

ANKARA,(DHA)-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza attığını dile getirdi. 'Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu gurur hepimizin, hepimiz alkışlayalım" diyen Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı.

Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, milli sporcuların Tokyo 2020'de elde ettiği başarıları dile getirdi.

'Öncelikli olarak, tüm parlamentomuza hiçbir ayrım gözetmeksizin bu süreçteki destekleri, katkıları ve bu heyecanı bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum' diyen Bakan Kasapoğlu, geçen yılki bütçe görüşmelerinde 2021 yılı için madalyalar yılı olacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Milli sporcuların, hem olimpiyatlarda, hem paralimpik oyunlarında adlarını tarihe yazdırarak, ilkleri gerçekleştirerek bu amaca ulaştıklarını ve Türkiye'ye bu mutluluğu yaşattıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, tüm milletvekillerini milli sporcuları alkışlamaya davet etti.

Kendisi de meclis kürsüsünden milli sporcuları alkışlayan Bakan Kasapoğlu, "Ben, tüm parlamentoyu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum" dedi.

Milletvekilleri milli sporcuları alkışlarken, alkışlamayan muhalefet sıralarına dönen Bakan Kasapoğlu, "Sizler de alkışlayın, alkışlasanıza, bu sevinç hepimizin, İstiklal Marşımız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin' ifadelerini kullandı.

"KADIN SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Tokyo 2020'de çok genç ve dinamik bir sporcu kafilesiyle mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 'Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla katıldık, kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımız tarih yazdılar. 'Kadın odaklı spor' demiştik onda da başarılıyız. Kadınıyla erkeğiyle tüm sporcularımız, tüm paralimpik sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızı sadece bu gururu yaşattıkları için değil, sonraki nesiller için birer rol model oldukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum. Onların izinden gelecek nice sporcular da bu ülkenin evlatları, Anadolu'nun çocukları, bütün dünyada İstiklal Marşımızı söyletmeye, şanlı ay yıldızımızı dalgalandırmaya devam edecekler. Sporcularımızla gurur duyuyoruz? ifadelerini kullandı.