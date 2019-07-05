Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Beril Böcekler'i kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu Beril Böcekler'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:33 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu Beril Böcekler'i tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" Rusya
'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 16.21.39'luk derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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