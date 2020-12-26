Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti

26.12.2020 19:25
Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde sporcularımızın elde ettiği dereceleri yakından takip ediyor ve başarılarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seçmelerde, 200 metre kurbağalama yarışında 02.09.86 derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Geçen yıl 100 metre kurbağalamada aynı başarıyı gösteren milli yüzücümüzün performansını gelecek yarışlarda artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Bakan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti - Son Dakika


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