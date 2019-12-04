Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finali'nde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finali'nde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;


"İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre'nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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