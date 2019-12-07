Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Ümitcan Güreş'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan milli sporcu Ümitcan Güreş'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza atan Ümitcan Güreş'i kutluyorum. Şampiyonada milli sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler, bizleri gururlandırıyor. Ümitcan Güreş'in madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."