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Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

27 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olan ve gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile yarışmada 6'ncı olan Beytullah Eroğlu ve 8'inci olan Sevilay Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, "Finallerde büyük heyecan yaşadık. Gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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