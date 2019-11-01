Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den, günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı-lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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