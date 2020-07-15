Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda karşıladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareket eden motosikletçileri karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareket eden motosikletçileri karşıladı. Bakan Kasapoğlu, "Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar. Milletimizin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiç bir örgütün, hiç bir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu, motosiklet sürücülerinin '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlattıkları konvoya katılan motosikletçilerle bir araya geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00'da bir araya gelerek buradan konvoy halinde Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket eden motosiklet tutkunları, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'ya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sürücüleri bakanlık binası önünde karşıladı.

"BU MİLLETİN İKİNCİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİNİ O GECE HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Bakan Kasapoğlu, motosikletçilerle bir araya gelişinde yaptığı konuşmada "Bugün millet olarak çok önemli bir mücadelenin yıldönümünü yaşıyoruz. Bu milletin ikinci bir İstiklal mücadelesini o gece hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle şehitlerimizi minnetle rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi de onların kahramanlığı onlara da tabii ki şükran doluyuz, minnet doluyuz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu milletin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiç bir örgütün, hiç bir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz. Umudumuz, ümidimiz her şeyimiz gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar. Onlarla birlikte çok daha güçlü, çok daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Motosiklet Federasyonu bugüne özel çok önemli bir program icra ettiler. Federasyonumuzu tebrik ediyorum, sembol bir program ortaya koyuyorlar. Tüm arkadaşlarımıza başkanımıza müteşekkirim. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrinde sona erecek bu program, bu vesileyle hem onu hem diğer şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konvoyda bulunan yaklaşık 50 motosikletçiyi, Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbecilerin bomba attıkları Özel Harekat Polisleri Yerleşkesi'ne uğurladı. Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda karşıladı - Son Dakika
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