Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 130 tesis ve 94 yurt... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 130 tesis ve 94 yurt... - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 130 tesis ve 94 yurt...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2020-2022 döneminde yapmayı planladığı yatırım ve projeler hakkında bir değerlendirme yaptı.

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 130 tesis ve 94 yurt..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2020-2022 döneminde yapmayı planladığı yatırım ve projeler hakkında bir değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok" diye konuştu.

Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız bu zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek" şeklinde konuştu.

Spor ve Gençlik Merkezi yatırımları hız kesmeden devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedefliyor.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyor.

94 yurt daha hizmete girecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yatırımlarını TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda inşaatı devam eden ve bu yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021 yılında 43 ve 2022 yılında da bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılması planlanıyor. Bakanlık ayrıca, 2020 - 2021 yılları arasında kiralama yoluyla 16 bin 610 kapasiteli 7 adet yurdu da hizmete açmayı öngörüyor.

Ayrıca Bakanlığın, henüz sözleşmesi imzalanmamış, ihale ve proje aşamasında olan toplam 66 bin 100 kapasiteli 66 adet yurt projesi de bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu, tüm bu yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılı sonunda 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu daha hizmete açmaya planladıklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:48 

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