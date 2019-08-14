Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi
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- Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgiİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Vodafone Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:08 Kaynak: İHA
- Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi
İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Vodafone Park'a gelen Gençlik ve Spor
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Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izlemek için Beşiktaş Vodafone Park'a geldi. Güvenlik çemberine gelmeden aracından inen Bakan Kasapoğlu, stada girmeden önce taraftarlara bayramlaştı. Futbolseverlerin yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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