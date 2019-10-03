Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirilip, istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek Karabük'e davet etti.