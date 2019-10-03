Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: AA
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirilip, istişarelerde bulunuldu.
Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek Karabük'e davet etti.
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