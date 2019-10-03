Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

1 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaret, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirilip, istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek Karabük'e davet etti.

Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]