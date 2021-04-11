Bakan Kasapoğlu, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi. Kasapoğlu, sosyal medyadan "Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu. NASA tarafından 8 Mart Pazartesi günü "Dünya Turnuvası" ismiyle başlatılan çevrim içi fotoğraf yarışmasında 32 kare yer aldı. Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ile "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf finale kaldı. "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

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