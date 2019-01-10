Bakan Kasapoğlu'ndan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Mesajı

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İSTANBUL/ DHA



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren ve kamu yararına çalışan gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok değerli katkılar sunmaktadır.



Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, zaman mefhumu tanımadan, büyük fedakarlıklarla kitleleri bilgilendirmek adına görev yapan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir.



İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."





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