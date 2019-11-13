Bakan Kasapoğlu'ndan 11. Kalkınma Planının detayları

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "11. Kalkınma Planı çerçevesinde tüm ülkemizi 81 ilimizi kapsayan bir yol haritasının oluşturulmasını hedefliyoruz. Buna yönelik envanter çalışmaları devam edeceği gibi, bundan sonraki süreçte de gerek spor turizminin sınırlandırılmasına yönelik, ülkemizin spor turizmi haritasının oluşturulması mümkün bir hal alacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanış toplantısına katıldı. "Sporda Marka Ülke Türkiye" sloganıyla Antalya'ya düzenlenen çalıştayın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, spor turizminin Türkiye için son derece önemli bir alan olduğunu belirtti. Çalıştayda spor turizmi çerçevesinde çok mühim çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Kasapoğlu, "Sporun birleştiren, dönüştüren, ülkeleri ve insanları bir araya getiren yönü hepimizin malumu. Bütün dünya insanları nazarında sporun güçlü olduğuna hep birlikte inanıyoruz ve bu atılımları çok daha yukarılara taşımanın gayretindeyiz. Gerek sporu tabana yayma politikalarımız ve gerekse sporda performansı daha yüksek noktalara taşımak konusundaki çabalarımız hep birlikte bir toplum olarak içerisinde bulunduğumuz konular.

Hem gençlerimizin spora erişiminin daha güçlü bir şekilde sağlanması, hem de spor kulüplerinin artarak lisanslı sporcu sayısının artması ve spor turizminin ülkemizde gelişmesi çerçevesinde stratejik yaklaşımlarımızı geliştirmek durumundayız. Sayısal niceliksel bir artışa değil nitelik bağlamında çok kaliteli çok modern tesislere sahip olduğumuz herkesin malumu. Elbette en iyi teknik birtakım özellikler ile beraber alt yapı bakımından da çok etkili spor tesislerine sahibiz. Ülkemiz iklim koşulları itibariyle tüm spor branşları için son derece elverişli bir bölgede, çok güzel şartlara sahip bu bizler için çok önemli bir imkan. Coğrafi ve iklimsel özelliklerinden dolayı çok önemli bir spor potansiyelimiz var. Dört mevsimin aynı anda yaşanması hem yaz hem kış sporlarının icra edilebilmesi ve bu bağlamda deniz dağ orman su altı zenginlikleri, nehirler göller kanyonlar mağaralar gibi çeşitliliğe sahip olması bu konuda ne kadar geniş ne kadar zengin imkanlara sahip olduğunu bizlere gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda marka ülke olması yolunda hiçbir engel olmadığını kaydetti.

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planında spor turizmi konusunun ilk kez bir stratejik alan olarak bu plana dahil olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye Spor Turizmi Stratejisinin hazırlanarak ülkemizin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması ve bunun hedeflenmesi planda yer alıyor. Spor endüstrisi ekonomi olarak küresel bir olgu olarak bütün dünyaya yayılan gerek sosyolojik etkileri ile gerek ekonomik ve kültürel bir takım boyutlarıyla kendini ispatlamış bir endüstri. Büyüklüğü hali hazırda 600 milyar doları aşmış bir endüstriden bahsediyoruz. Spor turizmi ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmamız lazım. Tüm ülkemizi 81 ilimizi kapsayan bir yol haritasının oluşturulmasını hedefliyoruz. Buna yönelik envanter çalışmaları devam edeceği gibi, bundan sonraki süreçte de gerek spor turizminin sınırlandırılmasına yönelik, ülkemizin spor turizmi haritasının oluşturulması mümkün bir hal alacak" diye konuştu.