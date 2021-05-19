Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

19.05.2021 11:26
Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs'ın Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık ve var olma mücadelesini simgelediğini belirten Kasapoğlu, bugünü yine büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının 102 yıl önce başlattığı ve oradan tüm ülkeye yayılan mücadelenin, Türk milletinin sönmek üzere olan umutlarını canlandırdığını, 7'den 70'e herkesi kenetlediğini hatırlattı.

"Kurtuluş destanına çıkan yolun patikaları 19 Mayıs 1919'da örülmüştür." paylaşımını yapan Kasapoğlu, "19 Mayıs diriliştir, yükseliştir, her şey bitti denilen anda yeşeren umuttur, inançtır, azimdir, kararlılıktır. 19 Mayıs, bu ülkeyi ele geçirmek isteyenlere, milletimize pranga vurmaya kalkışanlara karşı bir direniştir. Her alanda ülkemizi büyütmenin gayretini gösterirken bu ruhtan ilham alıyor, ecdadımızdan miras olarak aldığımız bu emanetin şuuruyla geleceğe yürüyoruz. Bu Aziz Millet var olduğu müddetçe 19 Mayıs ruhu da varlığını sürdürecektir. Her alanda Güçlü Türkiye, güçlü gençleriyle hedeflerine ulaşacaktır. Demokrasi, hak, hukuku ve milli iradenin egemenliği en büyük güvencemiz olan gençlerimizin sağduyusu ve aklıyla yarınlara ulaşacak; istikbalimiz, gençlerimizin sorumluluklarına sahip çıkmalarıyla ebediyet kazanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Türk gençlerinin, görevlerinin farkında olduğunun altını çizen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"En son İsrail'in Ramazan Bayramı'nı zehir etme amacıyla Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı en net tavır yine gençlerimizden gelmiştir. İsrail'in Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuku tanımayan zulmüne yönelik bütün dünya sessiz kalırken, gençlerimiz insani sorumluluklarının bilincinde bu katliamın durdurulması, duyurulması ve probleme yönelik farkındalığın oluşması için ellerinden gelen gayreti göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir. Bu ülkenin gençleri, insan hakları, adalet ve vicdan konularında bütün dünyaya öncülük etmeyi layıkıyla sürdüreceklerdir. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında nitelik edinmelerine destek olmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika


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