Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Belarus'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ardından Genç Kız Voleybol Milli Takımı Antrenörü Şahin Çatma'yı telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kasapoğlu, final maçında Sırbistan ile karşılaşacak milli sporculara başarılar diledi.