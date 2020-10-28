Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 18:55
Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında ve halen sürmekte olan istiklal ve istikbal mücadelemizde görev yapan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine amansız bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından, ülkemize yönelik son dönemde giderek artan saldırılar, bu mücadelenin tezahürleridir. Doğu Akdeniz'de ve sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananlardan, ekonomimize kadar egemenlik haklarımızı hedef alan bu saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bundan bir asır önce başlattığımız İstiklal mücadelemizin bir benzerini, bugün de içeriden ve dışarıdan milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü oyuna karşı vermeye devam ediyoruz. Ülkemize, devletimize ve egemenliğimize yönelik bu tuzakları, bu oyunları, milletimizin desteğiyle bozmaya devam edeceğiz inşallah."

Bakan Kasapoğlu, ayrıca "Cumhuriyetimizin gurur duyduğumuz kazanımları, ülkemizin geldiği seviye ve milletimizin 97 yıldır Cumhuriyete ve milli egemenliğe sahip çıkması, her zaman bölgemiz ve mazlum milletler için bir umut kaynağı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından birlik ve beraberlik içerisinde daha da yükseklere taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal kahramanlarımız olmak üzere vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Bakan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor

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