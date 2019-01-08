Bakan Kasapoğlu'ndan 400 Kitap

Soma Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hamit Arıkan, okulun kütüphanesi için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan kitap talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, okulun kitap talebine kayıtsız kalmadı. Kitapları okul Müdürü Hamit Arıkan'a teslim eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Soma ilçe Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 400'e yakın kitabı kütüphanelere koymak üzere okul müdürümüze teslim ettik. Bir kitap sever olarak, okul müdürümüze göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız sadece bilgisayar başında ve benzeri teknoloji cihazların başında vakit öldürmemeli. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan uzak tutmak için kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Okulda açılan kütüphane, öğrencilerimizi daha çok okumaya teşvik edecektir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerimizin daha çok kitaplarla iç içe olmaları için sadece Manisa'ya değil bir çok ilimizde bulunan okullarımıza kitaplar göndermektedir" dedi.

Soma Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hamit Arıkan ise, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na eğitime vermiş olduğu önem ve destekten dolayı öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Bu kitaplar sayesinde okul kütüphanemize çok çeşitli kitap koleksiyonu oluşturmuş olacağız. Öğrencilerimiz bu zengin kütüphaneden faydalanacaktır. Bizimle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.