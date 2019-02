Bakan Kasapoğlu'ndan 7/24 Spor Tesisleri Müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Sporla Kal, Güvende Kal" projesinin dördüncü buluşması olan "Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız" İzmir programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Sporla Kal, Güvende Kal" projesinin dördüncü buluşması olan "Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız" İzmir programına katıldı. Toplantıda gençlik merkezleri ile ilgili video sunumu gerçekleştirilirken, bağımlılıkla ilgili tiyatro oyunu oynandı. Programa, lise ve üniversite öğrencilerinden 500 kişi katılım sağladı. Konuşmaların ardından söyleşi bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Ersin Düzen'in yaptığı söyleşide; Milli Okçu Mete Gazoz, Milli Sporcu Demet Mutlu, Milli Sporcu İbrahim Çolak, Milli Futbolcu Yasin Öztekin, Psikiyatrist Prof. Dr. Zeki Yüncü ve Posta İzmir Temsilcisi Banu Şen konuşma yapacak.



"365 gün 7/24 felsefesini başlattık"



Konuşmasında sporun önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Spor çok önemli. Hem zihnen hem bedenen zinde tutuyor. Spor tesislerimizi boş bırakmayalım. Spor engel tanımaz. Tesislerimizi 7/24 hepinizin hizmetine açtık. 'Gündüz vaktim yok, okula ya da işe gidiyorum' diyenler; günün her saati, gece yarısı dahi olsa spor tesislerimize gidebilirsiniz. Bunu da müjde olarak vereyim. 2002'de Türkiye'de 5 gençlik merkez vardı, şimdi 300 tane var. Bunu en yakın zamanda inşallah 500'e çıkaracağız. Gerektiğinde kütüphanemizde kitap okuyacaksınız, çayınızı yudumlayacaksınız. Enstrüman çalıyorsanız ilgileneceksiniz. Gençlik merkezlerimizde her alanda hizmet sunacağız. 365 gün 7/24 felsefesini başlattık. Uyuşturucu illeti konusunda lütfen dost seçiminizi çok iyi yapın. Ailelerinize yakın olun. Lütfen çocuklarımızı iyi takip edelim. Onlara şefkatimizi ihmal etmeyelim. Sıkıntılı zamanlarında lütfen ayrı bir ihtimamla onlara yaklaşalım ki onlar çareyi yanlış yerlerde, yanlış insanlarda aramasınlar" diye konuştu.



"İzmir'de de yüzme bilmeyen kalmasın"



Türkiye'deki tesislerin Avrupa'da bile olmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Pek çok alanda eşsiz tesislerimiz var. İzmir'imize de çok güzel tesisler kazandırdık. Hem gençlerimizin geleceğe çok daha donanımlı hazır olması, açısından hem sporcularımızın ülkemiz ve uluslararası anlamda bizi madalyalara boğmaları açısından spor yatırımlarımıza İzmir'imizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Spor, uyuşturucu illeti başta olmak üzere tüm kötülükleri yenmek üzere önemli bir enstürman. Sporu tabana yaymak için projelerimiz var. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik ve ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık. 'İzmir'de de yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. 'Bağımlılıkla mücadelede ben de varım' diyenleri tesislerimize davet ediyorum."



Vali Ayyıldız: "Nokta kadar katkısı olan herkesi tebrik ediyorum"



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Bu kadar güncel ve önemli bir konuda İzmir'in duyarlılığı noktasında katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Böyle projelerin örnek olmasını diliyorum. Bu konuda yapılacak şeylerin ne kadar önemli olduğunu ve hiçbir zaman yeterli olmayacağını biliyoruz. Bu duyarlılığa nokta kadar katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.



Bursalı: "Sadece devletin üzerine düşen görev ve sorumluluk değil"



Etkinlik hakkında bilgi veren Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı da, "Yaptığımız her programdan sonra geri dönüşlerden anlıyoruz ki Türkiye'nin terör kadar önemli bir konusu bu. Türkiye'nin her yerinden yapılan geri dönüşlerde 'bu programı burada da yapın, farkındalığı yaşayalım, yaşatalım' şeklinde davetler alıyoruz. Madde bağımlılığı ile mücadele, sadece devletin üzerine düşen görev ve sorumluluk değil. Başta medya olmak üzere tüm örgütlü yapılarla hepimizin sorumluluğu var. Biz bu konuda elimizden geleni sonuna kadar yapmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

