Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik

05.03.2022 18:32
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi

Özbekistan, Play Off, Milli, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik - Son Dakika


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