Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı
'nı ziyaret etti.
Ay-yıldızlı kafilenin havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, kampı ziyaret ederek, millilere moral verdi.
Teknik direktör Şenol Güneş
ve futbolcularla sohbet ederek, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başarı dileklerini iletti.
Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Fransa
karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.
Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep
baklavasını da ikram etti.