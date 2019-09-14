Bakan Kasapoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da menisküs ameliyatı edilen Trabzonsporlu milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol dizinden menisküs ameliyatı edilen Trabzonsporlu milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Bakan Kasapoğlu'nun, başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler aldığı ve en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.