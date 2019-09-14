Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan abdülkadir ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu
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Bakan kasapoğlu'ndan abdülkadir ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da menisküs ameliyatı olan Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan kasapoğlu'ndan abdülkadir ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da menisküs ameliyatı olan Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.


Abdülkadir Ömür, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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