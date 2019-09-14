Bakan Kasapoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu
31 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:30
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